'Kimetsu No Yaiba' llega a los cines de Costa Rica

9 de marzo de 2023, 12:13 PM

En setiembre de 2019, se estrenaba un anime llamado Kimetsu No Yaiba (conocido también como Demon Slayer) y, desde entonces, se ha convertido en uno de los más seguidos por los fans, con más premios y que con cada anuncio sobre sus continuaciones ha logrado reventar las redes sociales.



Por esto mismo, el Studio Mappa, encargado de la producción, decidió crear este largometraje, que se encarga de hacer un breve resumen de la primera temporada, luego presenta el emocionante cierre de la segunda y, en ese momento, hace una pausa para estrenar todo su nuevo material.



Los fanáticos primero van a vivir la nueva intro que acompaña esta tercera temporada, interpretada por Kizuna no Kiseki con la canción Man With a Mission, seguido de un especial de aproximadamente 45 minutos con parte de la nueva historia y la explicación de por qué los personajes tienen que visitar la particular villa, y como esto servirá de desencadenante para todo lo demás que está por venir.



Como es insignia de este anime, la musicalización es impresionante, el cuidado puesto en los paisajes, peleas y en los clímax de la historia es increíble estéticamente, y estos se viven mucho más en una sala de cine, se aprecian todos los detalles y elementos utilizados para relatar la historia.