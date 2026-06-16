Anime pierde leyenda: Muere Hiromitsu Morita, maestro de 'Cardcaptor Sakura' y 'Astro Boy'

El mundo de la animación japonesa se viste de luto tras la muerte de Hiromitsu Morita, uno de los animadores y directores más influyentes de las últimas cinco décadas.

Su legado marcó profundamente la historia del anime, dejando huella en producciones que hoy son referentes culturales a nivel mundial.

Morita falleció el 4 de junio de 2026, a los 79 años. La noticia de su muerte fue confirmada hasta esta semana por Studio Eiken, estudio con el que colaboró estrechamente, desatando una ola de homenajes en redes sociales y entre la comunidad otaku internacional.

Con una carrera que abarcó más de medio siglo, Morita se desempeñó como animador, supervisor, director de episodios, creador de storyboards y chief director.

Su versatilidad lo convirtió en un pilar de la industria, capaz de mantener viva la tradición del anime familiar y de acción.

Entre sus contribuciones más destacadas figuran:

Cardcaptor Sakura , donde aportó en animación clave y storyboards .

, donde aportó en animación clave y . Astro Boy , en sus versiones de 1980 y 2003.

, en sus versiones de 1980 y 2003. Sazae-san , el anime más longevo de Japón, donde fue chief director y episode director.

, el anime más longevo de Japón, donde fue y Clásicos como Ashita no Joe, Monster, Claymore, Space Battleship Yamato, Metrópolis y Kobo-chan.

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Su importancia se debe a que trabajó en proyectos que equilibraban entretenimiento familiar con historias profundas, consolidando la relevancia cultural del anime japonés en el mundo. Sazae-san, transmitido ininterrumpidamente desde 1969, es considerado un símbolo de la animación cotidiana en Japón.

El anuncio público del fallecimiento, realizado el 15 de junio de 2026, generó múltiples muestras de reconocimiento. Fans y colegas recordaron su legado con mensajes como “descansa en paz, leyenda”, acompañados de ilustraciones y fragmentos de sus obras más emblemáticas. Su influencia, aseguran, seguirá viva en cada nueva generación que descubra sus creaciones.