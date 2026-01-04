Calzada: “En lugar de criticar a una mujer trabajadora, ¿por qué no le pagan a la CCSS?”

La candidata presidencial del partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, arremetió contra el gobierno de Rodrigo Chaves y el movimiento de “continuidad” luego de ser señalada como una pensionada de lujo por la oficialista Pilar Cisneros.

En declaraciones a Teletica.com, la exmagistrada aseguró que “en lugar de criticar a una mujer trabajadora” el Gobierno de Chaves debería concentrarse en pagar la millonaria deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Si de verdad el chavismo quiere una discusión seria, dejemos el ataque personal y pasemos a la gestión pública responsable. Mejor que respondan con datos y hechos concretos qué han hecho en estos cuatro años para fortalecer el IVM de la CCSS, que han hecho para garantizar sostenibilidad y equidad.

“En lugar de criticar a una mujer trabajadora que aportó y aún sigue aportando al sistema, ¿por qué no empiezan por lo básico y pagan la deuda que el Gobierno se niega a pagarle a la Caja? ¿Ese es el continuismo que quieren?”, aseveró.



Calzada defendió que ella cotizó para la pensión que recibe y que ella no fue quien definió las reglas del sistema del Poder Judicial; contrario, según dijo, a la pensión que recibiría Chaves cuando se convierta en un expresidente más.

“Un pensionado de lujo es quien recibe dinero por el que no aportó, algo así como Rodrigo Chaves, que solo cotizó cuatro años”, aseveró.

La exmagistrada insistió en que, de llegar a la Presidencia, apostaría a fortalecer todos los modelos de pensiones del país para garantizar que los trabajadores reciban un monto proporcional al que cotizaron.