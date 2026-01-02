Ana Virginia Calzada sobre su pensión: “Yo no hice las reglas del Poder Judicial”

La candidata presidencial del partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, aseguró que ella no es una pensionada de lujo, como denunció públicamente la oficialista Pilar Cisneros, pero que el presidente Rodrigo Chaves próximamente sí se convertirá en uno.

En declaraciones a Teletica.com, la exmagistrada defendió que ella cotizó para su pensión durante 26 años, de forma proporcional a su salario y para un régimen al que sigue aportando.

“Yo no soy pensionada de lujo. Yo coticé por 26 años, de forma proporcional a mi salario, al régimen de pensiones del Poder Judicial para mi pensión, donde, aun jubilada, sigo aportando mes a mes al fondo de pensiones, algo que no se contempla en otros sistemas de pensiones.

“Rodrigo Chaves, en cambio, solo cotizó cuatro años y va a recibir cinco millones de colones de pensión, un monto mucho mayor al que yo recibo. Eso sí es un pensionado de lujo y un error del sistema, pues mientras hay trabajadores que, pese a cotizar toda su vida, reciben una pensión muy baja que no corresponde al monto cotizado. Eso hay que arreglarlo”, aseveró.

Calzada insistió en que ella no hizo las reglas del sistema de pensiones del Poder Judicial, pero que el Gobierno de Chaves sí ordenó un aumento salarial para todos sus jerarcas apenas asumió el poder.

“Yo no hice las reglas del sistema de pensiones del Poder Judicial, a diferencia de este Gobierno, que se autorrecetó el aumento salarial más alto de la historia para jerarcas y ministros, mientras los salarios del sector público están congelados.

“Ellos sí se ponen una corona para tener salarios de lujo. Un pensionado de lujo es quien recibe dinero por el que no aportó, algo así como Rodrigo Chaves, que solo cotizó cuatro años. Yo no soy pensionada de lujo ni tengo privilegios”, aseveró.

La disputa se originó el pasado miércoles, cuando la candidata presidencial envió un saludo de Año Nuevo para todos los costarricenses, excepto Chaves, Cisneros y la candidata Laura Fernández.

La hoy diputada dijo sentirse honrada de que la exmagistrada no la incluyera en sus saludos; precisamente por tratarse, según ella, de una pensionada de lujo.