Ana Virginia Calzada a Pilar Cisneros: "Dese por querellada"

La candidata presidencial del partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, anunció querellará a la diputada Pilar Cisneros por llamarla “pensionada de lujo y sinvergüenza”.

Calzada lo adelanto en un video esta noche, y posteriormente fue confirmado por su periodista Nadyuribe Vargas.

“Pilar, a usted y su grupo le esperan unos años pagando el mal que le han hecho a este país y personas honorables a las que ha dañado con sus mentiras, por eso Pilar dese por querellada, si no le tengo miedo al narcotráfico y al crimen organizado, mucho menos le tengo miedo a usted, a Rodrigo y a su aprendiz Laura Fernández”, posteó en sus redes sociales Calzada.

Cisneros cuestionó a la candidata tras un video divulgado este lunes, en el cual Calzada alterna imágenes de Satán con figuras del oficialismo.

“Volver a darle tu voto al chavismo es venderle el alma al Diablo. Fuera Laura, fuera Chaves, fuera el narco”, dice Calzada en la grabación.

Tras ver el video, la diputada oficialista dijo, “cuando la pensionada de lujo y sinvergüenza, Ana Virginia Calzada, salga del margen de error, tal vez me tome la molestia de contestarle ese video”.