San José endurece controles por arrojar basura: multas ya superan los ₡35 millones

A pesar de que el servicio de limpieza opera los siete días de la semana, la Municipalidad de San José continúa enfrentando el problema de personas que arrojan residuos en espacios públicos y generan basureros clandestinos en distintos puntos del cantón.



Cada año, el gobierno local invierte ₡6.500 millones para mantener limpia la ciudad. Incluso, ha dispuesto personal durante la madrugada para reforzar las labores de recolección y limpieza (ver video adjunto de Telenoticias).



"Se han cerrado muchos basureros clandestinos y seguiremos tomando acciones similares", indicó Jordan Vargas, representante de la Municipalidad de San José.



Más de 380 toneladas de residuos al día



Según datos del municipio, diariamente se recolectan alrededor de 380.000 kilogramos de residuos en el cantón central. Sin embargo, apenas un 2% de esos desechos se recicla.



Para atender la demanda, la municipalidad cuenta con 160 recolectores distribuidos en 54 rutas y 450 barrenderos encargados de más de 700 recorridos. Además, dispone de 36 camiones recolectores y prevé la compra de 20 unidades adicionales, así como nuevas barredoras mecánicas para fortalecer el servicio.



No obstante, las autoridades reconocen que todavía es frecuente encontrar basura acumulada en algunos sectores de la ciudad.



Vigilancia las 24 horas y más sanciones



Con el apoyo de la Policía Municipal y un sistema de monitoreo que supera las 200 cámaras, el gobierno local busca fortalecer la vigilancia para identificar y sancionar a quienes contaminen los espacios públicos.



"Con la Policía Municipal dispuesta para multar a quienes contaminan, podremos vigilar las 24 horas del día", agregó Vargas.



Las medidas buscan proteger un cantón donde residen aproximadamente 350.000 personas y por el que transita diariamente cerca de un millón de ciudadanos provenientes de otras regiones del país.



Más de ₡35 millones cobrados en multas



Desde septiembre del año pasado, cuando comenzó a aplicarse el nuevo reglamento municipal, se han emitido 459 notificaciones y aplicado 63 multas.



Como resultado de estas sanciones, la municipalidad ha recaudado más de ₡35 millones a personas sorprendidas arrojando basura o contaminando espacios públicos.



Las autoridades advierten que las sanciones podrían aumentar si persisten estas conductas.



Aplicación permitirá conocer ubicación del camión recolector



Como parte de las acciones para mejorar la gestión de residuos, en agosto estará disponible una aplicación móvil que permitirá a los vecinos conocer en tiempo real la ubicación del camión recolector y sacar sus bolsas de basura en el momento adecuado.



Además, el municipio desarrolla programas de capacitación en centros educativos y comunidades.



"Estamos brindando capacitaciones en escuelas y comunidades para que los ciudadanos aprendan a manejar mejor sus residuos", señaló Vargas.



La municipalidad hizo un llamado a la población para colaborar con la limpieza de la ciudad y recordó que quienes no cancelen las multas impuestas podrían enfrentar procesos de cobro judicial, incluyendo embargos salariales o afectaciones sobre sus bienes.