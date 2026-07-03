Península de Nicoya alcanza más de 250 lapas rojas reintroducidas en su hábitat

La Península de Nicoya registró este fin de semana la novena liberación de lapas rojas como parte de un programa de conservación que busca recuperar la especie en una zona donde había desaparecido.

Con esta jornada, ya son más de 250 guacamayas reintroducidas en su hábitat natural en Cabuya de Cóbano, Puntarenas.

La Asociación Pro Conservación de la Lapa Roja (Asoprolapa) lidera el proyecto mediante un programa de reproducción controlada. La iniciativa tiene como objetivo garantizar la supervivencia de la lapa roja y fortalecer su población silvestre.

El esfuerzo también permitió consolidar a la Península de Nicoya como uno de los principales refugios de la especie en el país.

Actualmente, la región alberga el 15% de la población nacional de lapa roja y representa la tercera población más grande de Costa Rica.

Las liberaciones forman parte de una estrategia de conservación que busca restablecer la presencia de la especie en ecosistemas donde había desaparecido y favorecer su reproducción en libertad.