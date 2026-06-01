Conozca la historia de la mina de azufre que casi destruye el Parque Nacional del Agua

Pero por poco no fue así. En 1989, el gobierno de Costa Rica le otorgó una concesión a la empresa EUROSPECT S.A. para llevar a cabo minería de azufre en la montaña. En ese momento, el bosque era una reserva forestal y carecía de algunas protecciones legales.

Grupos de vecinos se unieron para evitar un desastre ambiental. Así lo explica Álvaro Chaverri, encargado de comunicación de Coopelesca.

"Fue a través de jóvenes de la pastoral social juvenil, dirigidos por la hermana Marisa, quienes consideraron que explot﻿ar esta montaña era un sacrilegio, no solo para la naturaleza en esta región, ﻿sino que representaba un peligro para la supervivencia incluso humana", explicaron a Telenoticias.

Con el propósito de proteger el bosque, en 1992 el territorio fue declarado como el Parque Nacional Juan Castro Blanco, en honor a un campesino sancarleño que impulsó su conservación.

Hoy, esta área protegida resguarda miles de especies y una de las aves más emblemáticas de Costa Rica: el quetzal. Así lo explicó Laura Leitón, encargada de Gestión Ambiental de Coopelesca:

