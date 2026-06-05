Cambio climático impacta preparación y rendimiento deportivo: ¿cómo se prepara Costa Rica?

El cambio climático es una realidad que afecta varios campos de la vida cotidiana. Uno de los aspectos menos mencionados es cómo puede impactar el desempeño de los atletas y qué medidas se deben tomar para disminuir los problemas asociados a las variaciones en la temperatura u otras condiciones extremas.

Teletica.com consultó a dos expertos en el tema, quienes tienen claro que en Costa Rica hay mucho por hacer y que es un asunto que no se puede dejar de lado.

“Que haya una preparación debidamente planificada desde el punto de vista científico sobre cómo afrontar la competencia deportiva según la condición climática”, explicó Esteban Campos, médico de Saprissa y miembro del Comité Médico de la FIFA para el período 2025-2029.

Para César Lizano, atleta y entrenador de Lizano Running Team, el clima y las temperaturas siempre han sido parte primordial de la planificación del entrenamiento, pero en la actualidad es más difícil tener certeza de las condiciones que se presentarán en cada competencia.

“A raíz de eso, precisamente del cambio climático, ya no es como antes, que uno se aseguraba de que una carrera como Berlín o como Chicago siempre era fría. Ahora no, ahora han existido días en diferentes eventos que normalmente eran fríos en los que hay olas de calor. Entonces, dentro de la planificación hay que buscar plan A, plan B, plan C y hasta plan Z, porque hay que adaptarse a todos los cambios que puedan existir dentro del mismo plan”, añadió el entrenador.

En algo que ambos expertos coinciden es en la necesidad de planificar la competencia en horarios donde el cuerpo no vaya a estar expuesto a condiciones extremas.

“Lo más importante para proteger a nuestros atletas es buscar horarios y hacer los entrenamientos en momentos en que el desgaste sea menor. Normalmente, los fondos y los entrenamientos los hacemos entre las 4 a. m. y las 7 a. m.; más allá de eso, el cuerpo del atleta sufre bastante”, comentó Lizano.

Para Campos existe una necesidad de unificar criterios. A modo de ejemplo, señala que en la Primera División los horarios de los partidos varían de acuerdo con el lugar donde se realizan, pero que no existe una regulación similar en otras ligas o para los entrenamientos.

“Necesitamos hacer un estudio muchísimo más profundo de qué es lo que le conviene a nuestros deportistas para que ellos puedan desempeñarse al 100%”, indicó Campos, al tiempo de pedir que sea la Federación Costarricense de Fútbol, bajo un panel de expertos, la que trabaje en esta normativa.

Un fenómeno de El Niño para la historia

Se espera que Costa Rica sea golpeada por un fenómeno de El Niño más fuerte de lo común. Por esta razón, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para regiones del Pacífico y el Valle Central durante los próximos meses.

Esta realidad es una a la que atletas, entrenadores y equipos médicos deberán hacer frente.

Lizano detalla temas prácticos a tomar en cuenta, y no solo para atletas de élite:

“Detalles de hidratación, de planificación, de ropa que voy a usar. Si está caliente, no voy a usar una camisa más larga que me vaya a generar más calor, sino más bien darle chance a que los poros, el sudor y todo eso fluyan normalmente. Son detalles de esos los que hay que tomar en cuenta con estos fenómenos y estos cambios abruptos de temperatura”.

Finalmente, Campos señala la necesidad de contar con una adecuada hidratación y el uso de protector solar como prácticas que deberían ser estándar dentro de la industria para la protección de la salud de los deportistas en todos los niveles y edades.

“El cambio climático es una realidad y eso tiene impacto a nivel de rendimiento deportivo, a nivel de lesiones, a nivel económico, a nivel de salud, como el cáncer de piel. Hay muchos impactos. Lo otro es que siempre debe privar la protección de quien practica el deporte y tenemos que ser absolutamente responsables. No podemos anteponer los intereses deportivos o económicos por encima de los intereses de salud”, concluyó.



