Álvaro Ramos también denuncia supuestas amenazas del Gobierno contra su campaña

El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, se sumó este lunes a las denuncias de presuntas amenazas del Gobierno de Rodrigo Chaves contra personas que simpatizan con su campaña.

“Nosotros hemos tenido en eventos nuestros muchas personas que no llegan, sobre todo servidores públicos, que no tienen prohibición, pero que nos dicen ‘preferimos no ir porque nos mandaron un mail’ diciendo que si iban van a tener problemas, les abren órganos de procedimiento...

“Les quitan horas extra, les quitan las guardias... Son temas donde está la complejidad adicional que da una sanción obvia: antes esta persona tenía una guardia que ahora no le dan y es un ingreso que donde se los quitan se vuelve un problema, entonces prefieren no meterse en problemas”, aseguró el aspirante en conferencia de prensa.

Según Ramos, estas presiones e intimidaciones vienen de la actual administración.

“Por eso es que hay que trazar esta línea roja tan clara: la DIS, la Policía, los instrumentos estatales son para proteger a la gente, no para intimidar a adversarios políticos”, añadió.

Este mismo lunes en Teletica Radio, José Aguilar, del Partido Avanza, dijo que financistas y colaboradores de su campaña han sufrido supuestas amenazas sobre el cierre de negocios u otras represalias por parte del Ejecutivo.

Por su parte, Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana, indicó recientemente que no quiere dar nombres de su posible equipo de gobierno por el temor a represalias de parte de la actual administración.

En la conferencia de hoy, Ramos también detalló su plan de seguridad.

Asegura que impulsará la creación de 1.500 nuevos policías por año, para una meta de 6 mil en cuatro años. También dijo que ampliará el espacio carcelario, sin crear una megacárcel, y que la Policía de Control de Drogas volverá a los puntos neurálgicos para combatir el narcotráfico.

Según el plan, la Academia Nacional de Guardacostas volverá a Quepos y la PCD retomaría con fuerza sitios como Sixaola y Bahía Drake.