“Zootopia 2”: Secretos, humor y un regreso con música de Shakira

Zootopia es una ciudad habitada por animales, en la que una novata policía conejo, junto con un hábil y estafador Zorro, resuelve en un caso en tan solo 48 horas, lo cual los convierte en estrellas.

Eso fue en la primera película. Esta secuela los encuentra descubriendo un oscuro secreto de la ciudad, hecho que, para variar, los pondrá en una carrera contra el tiempo, con sus enemigos, e incluso, la confianza en su propia relación será puesta a prueba.

Zootopia 2 es una explosión de humor que envuelve temas que, para la persona observadora, se verán sorprendentemente parecidos a titulares de los noticieros actuales.

Para entender más de la producción agregué un pegajoso tema musical a cargo de Shakira y el poder de tres ganadores del Oscar combinados en una sola entrevista, que le ofrecemos a continuación.