Willy Elástico se alista para su segundo ‘Got Talent’ 

El costarricense William Cardoza, conocido como Willy Elástico, nos relató su experiencia hace unos meses en España, cuando mostró su talento en el reconocido programa Got Talent.



El especialista en Freestyle sintió mucha ansiedad y presión antes de salir al escenario ante los jueces y el público, pero eso no lo detuvo para lucirse con un balón de fuego durante su demostración.



Willy, de 25 años, ya ha representado al país en competencias mundiales. Con esta presentación se hizo aún más conocido y fue seleccionado para participar el próximo año en Got Talent de Estados Unidos, para lo cual está preparando una actuación más mágica y arriesgada.



El tico recibió altas calificaciones de tres de los cuatro jueces presentes (ver video adjunto).



Él afirma que su único sueño es continuar recorriendo el mundo con un balón, demostrando su talento.