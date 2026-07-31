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Vivero El Zamorano y Plantae: donde plantas y café crean un plan perfecto
El vivero y la cafetería reciben a visitantes que buscan naturaleza, café de especialidad y un espacio para compartir en San Isidro de Heredia.
Vivero El Zamorano y Plantae ofrecen una experiencia que combina naturaleza y gastronomía en San Isidro de Heredia (ver video adjunto).
El recorrido incluye plantas, flores y árboles. Los visitantes también pueden disfrutar café de especialidad, repostería y un ambiente tranquilo.
El espacio recibe a personas que desean renovar su jardín o compartir una tarde diferente. Familias, parejas y amantes de las plantas encuentran una propuesta que une naturaleza y buena comida.