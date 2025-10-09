Viva el London Fashion Week a través de los ojos de una tica



En la topografía fashionista, ninguna cima es más alta en el panorama británico como la semana de la moda en Londres.



Como si de un peregrinaje se tratara, los diseñadores más respetados, la crema del mundo de modelaje y un ejército de periodistas, blogueros y creadores de contenido saturan la ciudad con ideas, manifiestos, provocaciones y tendencias.



En medio de tanta velocidad, nuestra compatriota Whitney Valverde se mueve como pez en el agua, para traernos la información que nació en las pasarelas y en las mesas de diseño.



Explore con nosotros los conceptos, los colores y las inspiraciones que estelarizaron la semana de la moda en Londres este año.