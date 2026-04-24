Vino, altura y uchuva: la experiencia única de un viñedo en Copey de Dota

A 2.300 metros sobre el nivel del mar, en las alturas de Copey de Dota, un viñedo está marcando un precedente en la agricultura de la región.



Más allá de su impresionante paisaje montañoso, este proyecto destaca por convertirse en pionero en la cosecha de uchuva en Centroamérica (ver video adjunto).



Además, es el único viñedo de carácter comercial e internacional de la región.



Visitamos el lugar para conocer de cerca sus productos.