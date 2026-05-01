Una tica con acento internacional

Marta Méndez Cross es una actriz costarricense que reside en Texas desde los 9 años y quien ha llevado el teatro y el cine en su sangre desde pequeña.



Conversamos con ella con motivo de su participación en la película Las tres sisters, que ella misma coescribió y produjo junto con sus dos coestrellas.



Entre su propia carrera de actriz y sus experiencias como directora, tanto en cine independiente como en televisión, nuestra compatriota busca dar más visibilidad tanto a artistas latinos como a cineastas mujeres.



Conozca más sobre ella en el video adjunto.