Un paraíso escondido a 40 minutos de Puerto Viejo: la mágica catarata Volio Bribri

7 Estrellas lo lleva a una catarata ubicada a unos 40 minutos del centro de Puerto Viejo: se llama Volio Bribri.



Esta cascada es muy conocida en la zona, principalmente porque en el recorrido hacia ella es posible deleitarse con la abundante flora y fauna del lugar (ver video adjunto).



La caída de agua tiene unos 10 metros de altura, pero la experiencia va mucho más allá del paisaje. Durante el trayecto nos encontramos con hormigas bala, tucanes y ranas; y, al llegar, la escena fue simplemente majestuosa. Observarla es como contemplar una cueva por donde el poder del agua se abre paso con fuerza.



Para la comunidad indígena bribri, el agua representa sanación y purificación. El camino hacia la catarata no presenta gran dificultad, pero es importante ir preparado: use zapatos cómodos y antideslizantes, ya que será necesario cruzar el río en varias ocasiones. También se recomienda llevar bloqueador solar, ropa deportiva, sombrero o gorra y buena hidratación.



Así descubrimos otro rincón que nos recuerda que vivimos en un verdadero paraíso natural.