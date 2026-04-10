Un nuevo paraíso para perros y dueños abre sus puertas en Santa Ana

Un nuevo espacio en Santa Ana invita a replantear la forma en que se comparte con las mascotas. Más allá de un parque o de un sitio de paso, este es un club diseñado para que perros y dueños encuentren en la naturaleza una extensión de su rutina diaria.



El lugar, de reciente apertura, ofrece amplias zonas verdes pensadas para el esparcimiento y el movimiento libre de los animales. Aquí, los perros son los protagonistas de una experiencia que privilegia su bienestar en un entorno seguro y controlado.



El diseño del espacio responde a una lógica simple pero poco común: permitir que las mascotas interactúen, corran y exploren sin las limitaciones habituales de la ciudad, mientras sus dueños encuentran un respiro en medio del paisaje.



Uno de los puntos más llamativos es su mirador, desde donde se aprecian atardeceres que transforman la visita en algo más que un paseo cotidiano.



Este club se posiciona así como una alternativa distinta para quienes buscan salir de la rutina sin dejar de lado a sus mascotas. Más que un destino, propone una experiencia compartida donde el vínculo entre humanos y animales se fortalece en cada recorrido.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

