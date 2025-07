'The Bachelor' en Costa Rica

Durante más de 10 años, el mundo de los reality shows ha estado pendiente de a quién le entrega la rosa el soltero o soltera codiciados.



Contexto: The Bachelor es uno de los concursos más populares del mundo, en el cual una persona sin compromiso tiene la ardua tarea de cortejar, tener citas y probar los encantos de diferentes aspirantes a “su amor”. Luego de varios capítulos llenos de drama, emoción y pruebas, quien reciba una rosa por parte de los solteros es elegida para intentar tener una relación seria en la vida real.



El monumental éxito del programa ha obligado a los productores a estarse renovando constantemente, lo que nos lleva a la última versión del mismo: The Bachelor in Paradise, en el cual la acción se desarrolla en un verdadero paraíso tropical.



Durante 9 años, México reinó supremo como locación para el programa… hasta ahora. Para la décima temporada, los productores eligieron que el paraíso fuera nuestro país, concretamente la provincia de Guanacaste, donde el hotel Azura, en playa Sámara, sirvió de cuartel general para el exitoso reality.



Este jueves realizamos nuestro programa desde esta locación, mientras compartimos con ustedes algo de lo que pudo experimentar el talento del famoso concurso (ver nota completa en el video adjunto).