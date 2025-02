Tendencias de maquillaje y estilo para brillar en PicNic

¡La espera terminó! Si usted es de las personas que no se pierde el festival Picnic, este fin de semana, preste mucha atención: es su oportunidad para lucirse y brillar, no solo con su presencia, sino también con su maquillaje, outfit y accesorios.



Para ayudarle a conseguirlo, 7 Estrellas invitó a la maquillista Majo Ulate, quien nos comparte algunas de las tendencias clave para no pasar desapercibida este sábado (ver video adjunto).



No olvide los detalles: el color, el brillo y, por supuesto, las perlas, que se han vuelto muy populares en esta temporada.



Además, es fundamental perfilar bien las cejas y usar pestañas postizas para resaltar su rostro.



Un consejo esencial para evitar tener que retocar el labial constantemente: delinear los labios y aplicar gloss. Esto hará que su look perdure mucho más tiempo.



El delineado gráfico en los ojos es otra de las grandes tendencias que está dominando este año. Si se atreve con colores fuertes, se sentirá más segura para potenciar su estilo. Recuerde, ¡delinee con firmeza y juegue con tonos variados!



Y, por supuesto, el peinado es muy importante. Las trenzas, las extensiones, las colas de caballo y los colores vibrantes están más de moda que nunca.