Tacones lejanos... e irónicos

Decir que Fiorella Vindas tendría hoy una vida muy diferente es poco. La joven veinteañera de Las Juntas de Abangares no usaba tacones ni maquillaje y tenía la mira puesta en el voleibol profesional. Podríamos estar hablando de ella como seleccionada nacional, quizás, en lugar de referirnos a su historia como la de una joven promesa del modelaje nacional que se abre campo por Europa.



Todo cambió el día en que, por insistencia, realizó una prueba de fotografía y cayó enamorada del modelaje. Su pasión hizo que utilizara la pandemia para practicar el uso de los tacones y el maquillaje, y así estar lista para su gran oportunidad. Esta no tardó en llegar y ha sido notada por agencias internacionales como The Society (conocida por representar a Kendall Jenner).



Hoy, Fiorella es otra de nuestras compatriotas costarricenses radicadas en el extranjero en pos de sus sueños. Desde Barcelona, nos comenta los pros y contras de vivir allí, cómo se sintió al modelar para Donatella Versace en persona y mucho más (ver entrevista completa en el video adjunto).