7 Estrellas
Susanna Peña: del set al redondel con mucho estilo
Exploramos el estilo personal de esta polifacética periodista que nos acompaña en las corridas de toros de fin de año.
Aparecer en televisión es una contradicción: requiere correr de un lado a otro, pero al mismo tiempo verse bien en diferentes situaciones.
Cualquiera podría pensar que desempeñarse en un set de noticias e inmediatamente después, pasar a un redondel de toros requeriría una preparación de actitud y vestuario. Tienen razón. Pero Susanna Peña lo hace ver fácil.
La experiencia le ha enseñado uno que otro truco para poder, camaleónicamente, pasar de labores periodísticas a labores taurinas (ver video adjunto).
