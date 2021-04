“Star Trek: sin límites” es parte de la cartelera del fin de semana

Este sábado tanda del 7 presenta a las 8 de la noche, la trama de acción y aventuras: “Operación Zodiaco”, Asian Hawk lidera un grupo de mercenarios para recuperar las cabezas de bronce de los 12 animales del Zodiaco Chino, saqueadas del Viejo Palacio de Verano por extranjeros en los años 1800. Ayudado por un estudiante chino y una dama parisina, Hawk no se detendrá ante nada para cumplir su misión.

Este domingo Cine Pop presenta a las tres y 20 de la tarde, la trama de ciencia ficción, “Star Trek: Sin límites”, en esta tercera entrega de la saga, el USS Enterprise, la nave insignia de la Flota Estelar liderada por el capitán James Kirk, vuelve a surcar el universo para asegurarse de la protección de la Tierra y del resto de planetas aliados. Pero la tranquilidad durará poco y el peligro acecha. La primera etapa de su misión los llevará a un territorio desconocido, y su travesía de vigilancia pronto se convertirá en una carrera por la supervivencia espacial cuando se enfrenten a un nuevo y fiero enemigo, Krall, una especie alienígena avanzada. Para frenar sus siniestros planes, Kirk deberá reunir a su equipo y usar todos sus recursos para resolver los desafíos a los que se enfrentarán. A la vez que intentan encontrar el modo de volver a la Tierra, su misión será proteger el futuro de la raza humana y preservar la armonía entre especies.

Y para cerrar este fin de semana, súper cine presenta a las nueve de la noche, la comedia de fantasía: “17 otra vez”, a los 35 años, Mike no ha alcanzado el éxito que todos preveían cuando en el colegio era la estrella del equipo de baloncesto y el que ligaba con las chicas más guapas. Después de 18 años vendiendo productos farmacéuticos no ha conseguido ascender en el trabajo, no tiene buena relación con sus dos hijos y se acaba de separar de su mujer. Una noche de tormenta, Mike ve al que era conserje de su colegio a punto de lanzarse desde un puente. Detiene entonces su carro para evitar el suicidio, pero cuando llega al puente, el hombre ha desaparecido y él cae al río. Cuando a la mañana siguiente, llega a casa de su amigo Ned interpretado por Thomas Lennon, se da cuenta de que ha vuelto a ser un adolescente de 17 años, interpretado por Zac Efron.

