Spiderman, el regreso a los orígenes

Spiderman no sólo es uno de los héroes más admirados del mundo, su película Brand New Day es una de las más esperadas del año y de las 4 cintas que se predice pasarán la cifra de mil millones de dólares en recaudación de taquilla.



Como hoy se estrena en nuestro país, le tenemos una guía rápida para que se prepare para verla. Con datos interesantes y declaraciones directamente desde la conferencia de prensa oficial de la película,usted estará listo para ir al cine a no perderse la más reciente aventura del super héroe arácnido.



Como datos iniciales, le contamos que en esta ocasión, Peter Parker se encuentra sólo, sin ayuda de los avengers o la tecnología avanzada de Tony Stark, por si fuera poco, todos sus seres queridos han olvidado su identidad, gracias a los acontecimientos de su última aventura.



Prepárese a deslizarse entre los edificios de Nueva York junto con uno de los personajes más queridos del universo cinematográfico MARVEL.

