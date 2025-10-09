Soñando en mexicano 

Valeria Sibaja prácticamente ha crecido en la pantalla de Teletica. Desde sus días como participante de Nace una Estrella hasta su paso por Tu Cara me Suena, con una incipiente carrera musical en los años intermedios, la han convertido en una joven con una idea más clara de lo que quiere como artista.



Parte de esto fue arriesgar e irse a probar suerte a México, destino conocido de nuestra población creativa. Su plan inicial (estudiar Producción Musical) fue mutando ágilmente en tan solo unos meses y la vida la ha colocado en el ojo de una moderna revolución a cargo de creadores de contenido joven.



La música aún es un norte en su vida, pero debe compartir espacio con un nuevo empleo, moldeando la personalidad digital de jóvenes talentos y con el streaming, actividad a la que aspiran miles de creadores de contenido y que supone una nada despreciable fuente de ingresos.



Conversamos con ella en Ciudad de México sobre este entorno y sus aventuras mientras sueña en esa gran ciudad. Vea la entrevista completa en el video adjunto.