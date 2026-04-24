Ser coestrella de un oso imaginario: conversamos con Max Burkholder de la serie 'Ted'

El oso Ted es un personaje improbable: saltó a la fama en el cine en dos películas junto a Mark Wahlberg. La trama es como un cuento de hadas urbano: un niño pide un deseo para tener un amigo y así su oso Teddy cobra vida y lo acompaña... Por el resto de su vida.



Así ambos dejan de ser niños y descubren la rebeldía de la adolescencia, los vicios e incluso lo que significa ser adultos jóvenes desadaptados e inmaduros.



El humor crudo y grosero contrasta con la apariencia tierna del personaje, pero bajo esas capas superficiales se esconde una historia de profunda amistad y también ternura.



El concepto fue un éxito e inevitablemente saltó a la televisión en formato de serie; Mark Wahlberg fue sustituido por Max Burkholder, ya que la producción quiso abarcar los años de secundaria de los personajes, pero el clásico humor que lo caracteriza se mantuvo.



Conversamos con Burkholder sobre la experiencia de tener una coestrella que no existe y aun así lograr una química exitosa, sobre el presente y futuro de la serie y mucho más en la entrevista adjunta.