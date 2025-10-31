Señor de los 1.000 personajes

El cine y la televisión que vemos los latinoamericanos desde hace 40 años tiene una deuda enorme con Humberto Solórzano. Ha sido a través de él que algunos de los héroes y villanos más icónicos de las pantallas se han acercado a los que hablamos en el idioma español.



La lista en sí es interminable y va desde actores como Mel Gibson, Hugh Jackman, Jack Nicholson hasta JK Simmons, pasando por personajes como el rey Leónidas, los castores cascarrabias, Wolverine y hasta el mismísimo Dios.



Solórzano se identifica primordialmente como actor de teatro y es, probablemente, el más grande actor de doblaje que, hasta el año pasado, no había capitalizado de su fama en convenciones al estilo Cómic Con. Su explicación: “No me gusta la fama”.



Conversamos sobre este señor de la actuación, sobre esto y mucho más.