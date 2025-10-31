Señor de los 1.000 personajes

EN VIVO
El cine y la televisión que vemos los latinoamericanos desde hace 40 años tiene una deuda enorme con Humberto Solórzano.

Por Walter Campos Moraga 30 de octubre de 2025, 20:55 PM

La lista en sí es interminable y va desde actores como Mel Gibson, Hugh Jackman, Jack Nicholson hasta JK Simmons, pasando por personajes como el rey Leónidas, los castores cascarrabias, Wolverine y hasta el mismísimo Dios.

Solórzano se identifica primordialmente como actor de teatro y es, probablemente, el más grande actor de doblaje que, hasta el año pasado, no había capitalizado de su fama en convenciones al estilo Cómic Con. Su explicación: “No me gusta la fama”.

Conversamos sobre este señor de la actuación, sobre esto y mucho más.

