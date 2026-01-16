Sebas Guillem: de Costa Rica para el mundo

En nuestro país lo conocíamos, pero Sebas Guillem acaba de convertirse en uno de nuestros más alegres productos de exportación.



El cantautor nacional, famoso por su extrovertida personalidad, ha estado en boca y redes de todos desde que ganó el pase de oro a la semifinal del programa Got Talent España.



El icónico reality show de entretenimiento premió así al cantante nacional, tras una divertida presentación en la que mezcló humor con su característico talento al piano y en la cual incluso se hizo acompañar por su nariz, llevando una melodía distinta.



El momento se volvió viral cuando, a petición de los jueces, Sebas ofreció una canción de su autoría, con la particularidad de tener una sensible historia tras su composición: fue hecha entre él y su hermano, fallecido hace tres años.



La historia caló entre los jueces y el público, dando emotivos momentos a la participación del nacional, pero inmediatamente la atmósfera volvió a cambiar, pues la canción, titulada Joy (Dicha), terminó de propiciar el pase de Guillem a la semifinal del programa.



Sebas habló con nosotros sobre esos momentos, su futuro y sus sueños. Puede ver la entrevista completa en el video adjunto.