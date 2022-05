Sacaron a Bacilos de su zona de confort

Por Paola Sancho | 26 de mayo de 2022, 20:20 PM

Si le mencionan los títulos “Caraluna”, “Mi primer millón” y “Tabaco y Chanel”, saben inmediatamente que les están hablando de Bacilos, ¿cierto? Bueno, pues la periodista Paola Sancho, de 7 Estrellas, tuvo la oportunidad entrevistar a sus integrantes Jorge Villamizar y André Lopes.

Bacilos no se detiene, no deja de hacer música: en 2021, lanzaron las regrabaciones de sus éxitos y el álbum Abecedario; ahora, en mayo de 2022, acaban de estrenar un EP titulado “Toca madera”, del cual se desprenden tres canciones: “Toca madera”, con influencias anglas y latinas, la cual sacó a Bacilos de su zona de confort; “After You Left”, una “cumbia agringada” en la que Jorge canta por primera vez en inglés para un disco de Bacilos, y “Más na' ft. El Mola”, una canción con “mucha fuerza, explosiva”, tiene un sonido africano, beats nigeranios.

En abril de 2021, Sancho los entrevistó y conversaron sobre las regrabaciones de sus éxitos con Carlos Vives, Morat y sobre el álbum Abecedario; un año después, ellos contaron cómo ha sido el recibimiento del público y el recorrido de este material. Además, en las últimas semanas fueron tendencia en TikTok, top#3 en Latinoamérica y top#5 mundial.

También contaron sobre sus 22 años de carrera, de cómo Bacilos ha logrado mantener su autenticidad y, además, afirman que tienen retos musicales pendientes.

Vea la entrevista completa en el video adjunto.