Rose Mclver, actriz de serie 'Ghosts', habla sobre los fantasmas y su carrera

Bromeando, le dije a la actriz Rose McIver que qué pensaría si la llaman para hacer el papel de una zanahoria mutante proveniente del espacio. Sonriendo, me dijo que ese tendría que ser el único papel que en realidad le sorprendería.



La experiencia la respalda, pues esta agradable actriz ha tenido que ser desde una doctora zombie, hasta criaturas sobrenaturales en programas como las recordadas series de Hércules y Xena, princesa guerrera.



"No entiendo cómo no me he logrado alejar de estos papeles sobrenaturales", me dijo. "Creo que un terapeuta tendría una muy buena sesión conmigo al respecto", amplió la protagonista de Ghosts.



En esta serie, ella interpreta a Samanta, una mujer que, junto a su pareja, adquiere una mansión embrujada con diversos fantasmas que provienen de diferentes épocas. Ella es la única capaz de verlos y debe aprender a convivir con estos seres, mientras intenta mantener a flote el negocio de hostelería que montó en la casa.



Fantasmas, actuación y más fueron algunos de los temas que tocamos con la actriz en esta divertida entrevista.