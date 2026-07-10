Rose Davis, la voz costarricense que brilló en el Mundial 2026

La locutora costarricense Rose Davis fue elegida por la FIFA para convertirse en la voz oficial del Estadio Azteca durante la Copa del Mundo 2026, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.



Su participación alcanzó uno de los momentos más memorables al animar la ceremonia inaugural frente a más de 80 mil espectadores en el estadio y millones de personas que seguían la transmisión alrededor del mundo.



¿Cómo recibió la noticia? ¿Qué sintió al vivir una experiencia de esa magnitud? En el video adjunto, Rose comparte los detalles de un momento que marcó su carrera.