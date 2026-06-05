Reviva las melodías más emblemáticas de los mundiales

Los mundiales de fútbol no solo se viven en la cancha; también quedan grabados en la memoria gracias a sus canciones.



Junto al director de TDMás, Randall Vargas, hacemos un recorrido por algunas de las melodías más emblemáticas que han acompañado la historia de las Copas del Mundo y que aún hoy siguen despertando emociones en los aficionados.



No se pierda los detalles en el video adjunto.



