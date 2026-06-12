Regalos para papá: más allá de las corbatas

Los calcetines, corbatas y manualidades hechas por los niños siempre van a tener un lugar en el corazón de cada papá. Pero si la idea es sorprender a nuestro padre, no está mal dar un vistazo a las tendencias que a nivel mundial se están observando.



Para esto consultamos los datos de algunas de las plataformas de compra en línea más grandes del mundo, así como de algunas redes sociales.



Encontramos cuatro principales tendencias en regalos y compras para el hombre moderno; estas tienen que ver con estética y salud, hobbies, juguetes y, por supuesto, tecnología.



Inscritas en estas cuatro opciones encontramos algunos productos realmente curiosos, que podrían servirle para regalarle al hombre de su vida. No se pierda los detalles en el video adjunto.