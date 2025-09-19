Receta televisiva para amantes de la acción policial

No querían repetir la fórmula de Mentes criminales, pero el concepto de perfiladores del FBI, agentes secretos, criminales, psicópatas y algo de acción era demasiado atractivo como para no hacer algo distinto.



Un par de amigos decidieron crear un programa de televisión con una premisa innovadora: una cárcel secreta y subterránea, con aires de ciencia ficción que alojaba a los asesinos en serie más peligrosos del país. Una explosión deja libres a los criminales y una fuerza élite debe ser llamada a formarse con el fin de atraparlos antes de que cometan más fechorías.



Esa es la premisa de The Hunting Party, nueva serie que promete convertirse en la favorita del público. 7 Estrellas conversó con esos amigos que crearon este universo de intriga y acción. Puede ver la entrevista completa en el video adjunto.