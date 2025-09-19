Receta televisiva para amantes de la acción policial
‘The Hunting Party’ promete convertirse en la serie favorita del público.
No querían repetir la fórmula de Mentes criminales, pero el concepto de perfiladores del FBI, agentes secretos, criminales, psicópatas y algo de acción era demasiado atractivo como para no hacer algo distinto.
Un par de amigos decidieron crear un programa de televisión con una premisa innovadora: una cárcel secreta y subterránea, con aires de ciencia ficción que alojaba a los asesinos en serie más peligrosos del país. Una explosión deja libres a los criminales y una fuerza élite debe ser llamada a formarse con el fin de atraparlos antes de que cometan más fechorías.
Esa es la premisa de The Hunting Party, nueva serie que promete convertirse en la favorita del público. 7 Estrellas conversó con esos amigos que crearon este universo de intriga y acción. Puede ver la entrevista completa en el video adjunto.