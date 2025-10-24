Puerto Viejo: refugio natural de la majestuosa lapa verde

En Puerto Viejo hay un lugar especial para admirar a la lapa verde en total libertad (ver video adjunto).



¿Sabía usted que las lapas verdes pueden vivir más de 60 años? Son consideradas una de las especies más fieles del reino animal, pues solo tienen una pareja durante toda su vida. Además, utilizan más de 300 sonidos diferentes para comunicarse entre ellas.



Estas aves siempre vuelan en pareja —nunca solas— y se caracterizan por su naturaleza amigable. Sin embargo, lamentablemente están en peligro de extinción, ya que dependen casi exclusivamente de un solo árbol para alimentarse: el almendro.



Afortunadamente, Costa Rica es uno de los pocos países privilegiados en los que aún habita esta especie, gracias a proyectos de conservación como Ara Manzanillo.



Este santuario no solo atrae a turistas de todo el mundo, sino que también ofrece una experiencia educativa, pues permite conocer las diferencias entre la lapa verde y la lapa roja.



Visitar este lugar es una experiencia mágica: verlas volar en libertad deja una huella profunda. Una vez más, Costa Rica nos recuerda que vivimos en un verdadero paraíso natural.

