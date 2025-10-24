Puerto Viejo cuando cae la noche: el Caribe que baila al ritmo del reggae y las olas

¿Se ha preguntado cómo es la vida nocturna en Puerto Viejo?

El equipo de 7 Estrellas hizo la tarea y descubrió que, en este rincón del Caribe, la diversión comienza mucho antes de que caiga la noche.



La aventura inició en Playa Cocles, alrededor de las 4:30 p.m. Este es uno de los puntos más concurridos del lugar, ideal para disfrutar de partidos de vóley, surf, ejercicios al aire libre y un ambiente lleno de música y energía.



A las 5:45 p.m., la siguiente parada fue Sendero Beach Club, un sitio perfecto para ver caer la tarde frente al mar. Aunque en el Caribe el sol no se oculta directamente en el horizonte, la atmósfera del lugar, acompañada de DJ y música de Reggae Roots, hace que la transición al anochecer se sienta mágica.



Pero la verdadera fiesta empieza después de las 9:00 p.m. En el centro de Puerto Viejo, uno de los lugares más populares es Hot Rock, donde la música en vivo y el baile contagian a todos los presentes. Incluso los turistas son invitados a subir al escenario para disfrutar del ritmo caribeño.



Y si de cerrar la noche se trata, el destino final es Clan Vibes Club, un espacio donde se combinan clases de salsa, presentaciones de danza y la mejor selección musical del DJ Colochos, uno de los más reconocidos de la zona.



Puerto Viejo demuestra que su encanto no se apaga al caer la noche: aquí la alegría, la música y el sabor caribeño se viven sin prisa y con toda la buena vibra.



Reviva el reportaje completo en el video que está la portada de este artículo.

