Postales desde la pandemia

‘Eddington’ sucede en un pequeño pueblo rural ficticio de los Estados Unidos, durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Por Walter Campos Moraga 25 de septiembre de 2025, 20:30 PM

Parece demasiado pronto como para llamarle “una película de época”, pero lo es. Eddington sucede en un pequeño pueblo rural ficticio de los Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19.

Esta película de Ari Aster nos presenta a Pedro Pascal y a Joaquín Phoenix como un alcalde y un comisario, respectivamente, quienes libran una batalla personal en medio de las restricciones de mascarillas, distanciamiento y algo muy particular: la epidemia de desinformación que cada personaje experimenta debido a las redes sociales.

Conversamos con el director sobre las múltiples capas de esta historia. Repase la entrevista completa en el video adjunto.

