Postales desde la pandemia

Parece demasiado pronto como para llamarle “una película de época”, pero lo es. Eddington sucede en un pequeño pueblo rural ficticio de los Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19.



Esta película de Ari Aster nos presenta a Pedro Pascal y a Joaquín Phoenix como un alcalde y un comisario, respectivamente, quienes libran una batalla personal en medio de las restricciones de mascarillas, distanciamiento y algo muy particular: la epidemia de desinformación que cada personaje experimenta debido a las redes sociales.



Conversamos con el director sobre las múltiples capas de esta historia. Repase la entrevista completa en el video adjunto.