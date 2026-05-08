¿Por qué el cabello se daña aunque se usen buenos productos? Una experta responde

Así como la piel requiere atención diaria, el cabello también necesita una rutina específica. Sin embargo, el haircare sigue siendo uno de los aspectos más descuidados del autocuidado cotidiano.

Carolina Cheng, experta en belleza y estética, comparte cinco recomendaciones esenciales para fortalecer y mantener un cabello saludable. Desde la elección de productos adecuados hasta la protección frente al calor, sus consejos apuntan a incorporar el cuidado del cabello como parte fundamental de la rutina diaria, con el mismo criterio y constancia que se le dedica al skincare.

Para conocer en detalle cada una de las cinco claves que Carolina Cheng recomienda y ver cómo aplicarlas paso a paso, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

