Persiguió su sueño hasta Francia y regresó para enamorar a los ticos con sus postres

Las vitrinas están llenas de delicadas creaciones francesas, pero detrás de cada postre hay una historia que comenzó muy lejos de París.

Daniel Láscarez creció en Hatillo y dio sus primeros pasos en la gastronomía trabajando en el mercado de la Coca-Cola, en San José. Lo que jamás imaginó era que años después terminaría cocinando en uno de los hoteles más emblemáticos de Francia (ver video adjunto).

Tras estudiar gastronomía en Costa Rica, viajó a Europa y, motivado por sus amigos, comenzó una búsqueda poco convencional: recorrer restaurantes y hoteles entregando su currículum puerta por puerta.

La perseverancia tuvo recompensa. Un hotel en París le abrió las puertas, aunque el ritmo frenético de la capital francesa no terminó de convencerlo. Sin embargo, el destino todavía le tenía reservada una oportunidad aún más grande.

Meses después llegó la llamada que transformaría su carrera: formar parte del equipo del Hôtel du Palais Biarritz, un exclusivo hotel cinco estrellas con historia de palacio.

Durante dos años perfeccionó su técnica en Francia, rodeado de algunos de los más altos estándares de la gastronomía europea.

Hoy, Daniel vive en Alajuela y decidió regresar para cumplir otro sueño: emprender con su propia pastelería. Desde Plaza Belén, el chef comparte con los costarricenses los sabores y técnicas que aprendió al otro lado del Atlántico.

Porque a veces los grandes sueños obligan a cruzar océanos. Y otras veces, el verdadero éxito consiste en regresar a casa para compartirlos.





