Percance en clave mexicana

Desde hace más de 20 años que la música de Percance suena en fiestas, colegios, festivales, bares, radios y televisores de nuestro país.



Pero como dice su líder y vocalista, Esteban Ramírez, “ya no somos los chiquillos que iniciamos esto cuando estábamos en el cole”.



La vida ha seguido su curso y la música de Percance conquistó el corazón de Ciudad de México, donde eran cada vez más frecuentes los conciertos y compromisos profesionales.



Finalmente, la promesa de crecimiento y un ambiente mucho más propicio hicieron que Esteban tomara la decisión de trasladarse al país del norte, desde donde trabaja desde hace año y medio para llevar a su agrupación a otras alturas.



Nos citamos con él en Ciudad de México para conversar sobre su vida y proyectos y ahora le ofrecemos un extracto de esa conversación en el video adjunto.