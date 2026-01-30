Paris Hilton: la primera ‘influencer’

Antes de los influencers y el cambio de siglo estuvo Paris Hilton, la socialité que irrumpió en la cultura popular como una tormenta: una princesa del jet set, famosa en las discotecas, que dividía opiniones y cultivaba legiones de fans mientras influenciaba la manera de ser de muchas jóvenes de entonces.



No pasó mucho tiempo antes de que cruzara fronteras hacia los mundos de la televisión, los productos comerciales y su gran pasión, la música. Esta última es la que nos lleva a conversar con ella.



El estreno de Infinite Icon, una memoria visual de su vida y un documental del concierto de presentación de su segundo álbum, es esta semana en nuestro país.



Repasamos un poco de la carrera y fama con la rubia más famosa de inicios de siglo. Repase la entrevista completa en el video adjunto.