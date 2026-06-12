'Paisajes del fútbol' retrata la pasión que une a Costa Rica de montaña a costa

El fútbol está presente en cada rincón del país y forma parte de la identidad de muchas comunidades.



Esa relación entre territorio, cultura y deporte es el eje de Paisajes del fútbol, una publicación que recorre distintos escenarios de Costa Rica para mostrar cómo se vive la pasión por el balón.



7 Estrellas conversó con su creador, Adrián Reifer, y conoció los detalles de esta obra que celebra uno de los lenguajes más universales de los costarricenses.

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