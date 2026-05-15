'Obsession' demuestra que el verdadero terror no vive en los efectos visuales sino en la actuación

Vivimos en la era de las superproducciones cinematográficas. En su afán por conquistar la taquilla, los grandes estudios invierten sumas equivalentes al presupuesto de países enteros en efectos visuales generados por computadora. Sin embargo, hay algo que ningún monto millonario puede sustituir: una buena historia, creatividad para contarla y un elenco que convenza.

Eso es, precisamente, lo que ofrece Obsession, una película de bajo presupuesto que ha generado entusiasmo en los festivales de cine y que ha sido catalogada como terror inteligente. La trama sigue a un joven que le pide un deseo a un misterioso juguete: que su amiga lo ame más que a nadie. Siendo una película de horror, es inevitable que las cosas salgan mal. Lo que distingue a este filme es que su receta no incluye criaturas monstruosas generadas digitalmente, sino la escalofriante interpretación de su protagonista, la joven actriz Inde Navarrete.

Ella y el resto del elenco aportan un realismo que va mucho más allá de las actuaciones exageradas a las que el género acostumbra al público. Es justamente esa credibilidad la que logra convencer al espectador de que fenómenos como la posesión y las fuerzas malignas podrían existir.

7Estrellas conversó con ellos sobre su experiencia en esta producción. Repase la información completa en el reportaje que aparece en la portada de este artículo.