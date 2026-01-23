OA FBI: el rostro que hizo historia en una serie legendaria

Para los entendidos, estas cinco letras resumen parte de lo mejor que ofrece la televisión actual: hablamos de la icónica serie de televisión FBI, parte importante del universo del legendario productor Dick Wolf y del actor Zeeko Zaki, quien interpreta a OA Zidan, uno de sus personajes estrella.



En un mundo donde las series van y vienen, FBI es una verdadera leyenda, tanto por la calidad de sus guiones, como por consolidar las carreras de quienes participan en ella.



Conversamos con el actor, quien es el primer personaje de ascendencia egipcia en estelarizar la serie. A manera de curiosidad, supimos que originalmente el papel sería para un personaje latino, pero Wolf quedó tan impresionado con la actuación de Zaki, que le permitió conservar su estirpe original.



Vea la entrevista completa en el video adjunto.