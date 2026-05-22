Nicole Fernández llevará la belleza tica hasta Sri Lanka

Nuestro país tiene una nueva representante de la belleza nacional. Se trata de Nicole Fernández, quien obtuvo la corona del certamen Mrs. Universe y pronto viajará hasta Sri Lanka para representar a Costa Rica.



La ocasión es especial tanto para ella como para sus predecesoras. No solo celebran el sueño de ostentar un título de belleza, sino también uno de los mayores honores de la vida: la maternidad.



Ese es precisamente uno de los pilares del certamen, ya que sus participantes deben ser madres de familia. Al ser nombrada representante, no solo se reconoce su belleza y esfuerzo, sino también su determinación de continuar persiguiendo sus metas personales mientras dedica tiempo a sus hijos y a su familia.



Conversamos con la nueva reina sobre sus aspiraciones en esta nueva etapa de su vida. Puede ver la entrevista en el video adjunto.