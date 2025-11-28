Navidad mágica en Costa Rica: un refugio que se transforma en villa navideña

El programa 7 Estrellas viajó hasta un lugar ubicado en Cartago que, en esta época del año, se ha convertido en tendencia por su temática 100% navideña. Se trata de “Mi Refugio”, un espacio que durante el año deslumbra con flores, hortensias y eucaliptos, pero que en noviembre y diciembre se transforma en una auténtica villa navideña.

En este escenario festivo, los visitantes encuentran nieve artificial, decoraciones en tonos blancos y hasta un simpático oso polar llamado Ramón, que refuerza la sensación de estar en el Polo Norte. Solo falta que aparezca Santa Claus con los regalos para completar la experiencia.

El ambiente logra despertar el espíritu navideño de todos los que llegan. Los clientes describen el lugar como acogedor y encantador. Sin embargo, cabe destacar que Mi Refugio no solo abre sus puertas en Navidad: a lo largo del año ofrece diferentes temáticas igualmente llamativas.

La visita concluye con sonrisas y recuerdos que evocan lo especial de esta época. Mi Refugio se consolida como un espacio perfecto para sentir la magia de la Navidad sin necesidad de viajar fuera del país, convirtiéndose en un destino que combina creatividad, tradición y encanto.