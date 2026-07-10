Natalia Jiménez: la española más mexicana

Para ser justos, ese mismo título le fue otorgado allá por los años 80 a la inmortal Rocío Dúrcal. Pero si hablamos del presente siglo, Natalia Jiménez es una digna sucesora de ser llamada así: la española más mexicana.



La cantante conoció el éxito con su agrupación La Quinta Estación, la cual produjo el tipo de himnos que se cantan en un karaoke con el despecho en la garganta y amigos incondicionales alrededor.



Posteriormente, su carrera solitaria la ha llevado a generar millones en ventas, mientras conquista los corazones de sus fans a ambos lados del océano y comparte proyectos con algunas de las voces más icónicas.



Cuesta creer que todo esto inició con una joven cantando en el metro de Madrid, quien aún recuerda cómo le sangraban las manos de tocar su guitarra. La misma artista que, a pesar de tocar la gloria, nos confiesa que "si algo sale mal, siempre no puedo volver al metro".



Natalia se presentará en nuestro país el próximo sábado, pero antes conversamos, entre risas y recuerdos, sobre sus momentos difíciles, su relación con el público, las disqueras y mucho más. Repase la entrevista en el video adjunto.





