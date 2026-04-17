Monteverde estrena el primer puente colgante de vidrio en Costa Rica

Monteverde, uno de los destinos más emblemáticos del turismo natural en Costa Rica, suma una nueva experiencia que combina adrenalina, innovación y contacto directo con la naturaleza. Se trata del primer puente colgante de vidrio del país, ubicado en Treetopia Park Monteverde.



La estructura ha generado sensación entre los visitantes, ya que permite caminar a unos 20 metros de altura y recorrer 42 metros de largo, en una experiencia que desafía el vértigo y promete una dosis de adrenalina.



El puente fue construido en un periodo de cuatro meses y se perfila como una de las nuevas atracciones del destino.



El equipo de 7 Estrellas visitó el sitio y le muestra todos los detalles en el video adjunto.