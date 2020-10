Este sábado cine en familia presenta a las 10 y 15 de la mañana la comedia animada: “Aviones” Dusty es un avión que sueña con participar en una competición aérea de altos vuelos. Pero Dusty no fue precisamente construido para competir y resulta que…¡tiene miedo a las alturas! Así que, recurre a un experimentado aviador naval que le ayuda a clasificarse para retar al vigente campeón del circuito de carreras. Dusty demostrará su valor para alcanzar alturas inimaginables y enseñará al mundo lo que hay que hacer para levantar el vuelo.



A las 8 de la noche tanda del 7 presenta la comedia de aventuras “Frío de perros” cuando Ted Brooks, un dentista de Miami, se entera de que ha recibido una herencia, viaja hasta Alaska para hacerse cargo de ella. Sin embargo, una vez allí, su decepción es enorme: ha heredado un revoltoso grupo de perros de trineo que no hacen más que crearle problemas. Para empeorar las cosas aparece Jack, un rudo montañero que, además, es el bravucón más conocido de la ciudad. Jack, que desea quedarse con los perros, anima a Ted a marcharse a climas más cálidos. Pero, poco a poco, Ted se va encariñando con los animales, y decide aprender a manejar un trineo de nieve cueste lo que cueste.

Este sábado en Best Seller, a las 10 de la noche la trama de acción y espionaje: “El legado Bourne”, el agente Aaron Cross es un producto del eficiente programa Outcome. Este programa diseña y entrena agentes cuya función consiste en actuar en solitario en misiones de alto riesgo. Sin embargo, en el momento en que la historia del agente Bourne está a punto de salir a la luz, los altos mandos de la agencia deciden tomar una solución drástica al respecto.

Cine Matineé presenta este domingo a las 12 medio día el animado: “Valiente”, donde Mérida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera que decide romper con una antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra. Las acciones de Mérida desencadenan el caos y la furia en el reino.

Además, pide ayuda a una sabia anciana que le concede un deseo muy desafortunado. La muchacha tendrá que afrontar grandes peligros antes de aprender qué es la auténtica valentía.

En Cine Pop a las 3 y 30 de la tarde: “Monsters Inc.”, en este animado infantil Monsters Inc. es la fábrica de sustos más grande en el mundo, y James P. Sullivan es uno de sus mejores empleados, su asistente, mejor amigo y compañero de cuarto es Mike Wazowski. Asustar a los niños no es un trabajo fácil, ya que todos creen que los niños son tóxicos y no pueden tener contacto con ellos. Pero un día una niña se cuela sin querer en la empresa, provocando el caos.

Y para cerrar este fin de semana, en súper cine, a las 9 de la noche la comedia romántica “Esto es guerra”, los agentes de la CIA, FDR Foster y Tuck son inseparables mejores amigos y compañeros. En conjunto, su buena apariencia y habilidades secretas y de combate los clasifican en la élite de la CIA, pero su relación personal y profesional es puesta a prueba cuando conocen a Lauren. Ambos se enamoran de la hermosa rubia, transformando sus habilidades mortales y artefactos de alta tecnología en contra de ellos en una gran batalla por el amor de la mujer.

Cuídese y cuidemos entre todos, quédese en casa y disfrute de esta cartelera de cine, solo por su Teletica.