Molto: Coctelería en cuchara

Imagine esa sensación de frescura y aire vivo que uno experimenta en medio bosque tropical. Ahora imagine poder robarse esos olores y sabores y encerrarlos en un cremoso gelato.



No solo es posible, sino que sucede todas las noches de la semana aquí en Costa Rica, en un pequeño local de Barrio Amón. No se trata de magia, sino química, paciencia y pasión, lo que le permiten a una innovadora chef costarricense el poder plasmar todo un mundo dentro de cremosos postres con los que sorprende a su público.



Entrar al pequeño local de Molto Gelato es poder disfrutar de coctelería premium en formato muy inusual: whiskey, vodka, ron, champagne… Todos con cuchara y una sonrisa de incredulidad.



Si lo que busca es no solamente comer algo rico, sino sorprenderse con sensaciones y experiencias muy distintas a la norma, siga esta recomendación que le tenemos en el video adjunto.